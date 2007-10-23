Завершился первый матч 3-го тура Лиги Чемпионов
21:32, 23 октября 2007Спорт
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ЦСКА проиграл "Интеру", а Динамо имеет гол :(
|ЦСКА-Интер. Фото Reuters
Счет на 32-й минуте открыл форвард хозяев Жо. Итальянцы сравняли счет в начале второго тайма (Креспо 52). Исход матча решила ошибка вратаря ЦСКА на 80-й минуте (Самуэль).
В эти минуты начинаются игры:
Рейнджерс - Барселона, Штутгарт - Лион (группа Е)
Динамо Киев - МЮ, Рома - Спортинг (группа F). Динамо уже упустило Фердинандо в районе 11-метровой отметки при розыгрыше стандарта слева - 0:1.
ПСВ - Фенербахче (группа G)
Севилья - Стяуа, Арсенал - Славия (группа H). Эта группа тоже отличилась быстрыми голами. Севилья забила на 5-й минуте (Кануте), и Арсенал на той же 5-й минуте (Фабрегас).
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