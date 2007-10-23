Завершился первый матч 3-го тура Лиги Чемпионов

Московский ЦСКА проиграл миланскому "Интеру" (1:2) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. После первого тайма армейцы вели со счетом 1:0, но во второй половине встречи пропустили два мяча. ЦСКА набрал лишь одно очко в трех матчах и по-прежнему занимает последнее место в группе G.

Счет на 32-й минуте открыл форвард хозяев Жо. Итальянцы сравняли счет в начале второго тайма (Креспо 52). Исход матча решила ошибка вратаря ЦСКА на 80-й минуте (Самуэль).

В эти минуты начинаются игры:

Рейнджерс - Барселона, Штутгарт - Лион (группа Е)

Динамо Киев - МЮ, Рома - Спортинг (группа F). Динамо уже упустило Фердинандо в районе 11-метровой отметки при розыгрыше стандарта слева - 0:1.

ПСВ - Фенербахче (группа G)

Севилья - Стяуа, Арсенал - Славия (группа H). Эта группа тоже отличилась быстрыми голами. Севилья забила на 5-й минуте (Кануте), и Арсенал на той же 5-й минуте (Фабрегас).