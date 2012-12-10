Федерация футбола Украины получит от УЕФА ?6,5 миллионов

Об этом в интервью газете «Спорт-Экспресс в Украине» сообщил экс-президент ФФУ, член исполкома УЕФА Григорий Суркис.

Он отметил, что исполком УЕФА на своем заседании оценил Евро-2012 в Украине и Польше как выдающийся турнир.

«Даже несмотря на то, что начисление бонуса предусмотрено лишь при условии своевременной сдачи инфраструктурных объектов, чего в силу известных обстоятельств в ряде случаев не получилось, тем не менее, было принято решение вознаградить по результатам проведения Eвро-2012 обе страны», – заявил Г.Суркис.

Таким образом, по его словам, уже в январе ФФУ и ПФС (Польский футбольный союз – УНИАН) получат от УЕФА по 6,5 миллионов евро каждая.

«Это при том, что на счета обеих федераций ранее уже была перечислена аналогичная сумма на организацию проведения турнира. Я благодарен своим коллегам за такое стимулирование усилий национальных ассоциаций в реализации этого грандиозного проекта. Кроме того, отдаю себе отчет, в том, что высокая оценка ФФУ была бы невозможной без колоссальной поддержки президента страны и всей вертикали государственной власти», – отметил Г.Суркис.