На матч «Динамо» – «Манчестер Юнайтед» придут 2 тысячи милиционеров
15:49, 23 октября 2007Спорт
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Болельщиков будет 50 тысяч
Сегодня во время футбольного матча между „Динамо” (Киев) и «Манчестер Юнайтед» (Великобритания) на стадионе НСК „Олимпийский” в Киеве охрану общественного порядка будут обеспечивать около 2 тысяч милиционеров.
Об этом УНИАН сообщили в ЦСО ГУМВД Украины в г. Киеве.
Матч начнется в 21.45. На стадионе ожидается около 50 тысяч болельщиков.
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