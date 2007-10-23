На матч «Динамо» – «Манчестер Юнайтед» придут 2 тысячи милиционеров

15:49, 23 октября 2007
Спорт
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Болельщиков будет 50 тысяч

Игроки ФК ”Манчестер Юнайтед” на тренировке перед матчем Лиги чемпионов с ”Динамо”. Киев, 22 октябряСегодня во время футбольного матча между „Динамо” (Киев) и «Манчестер Юнайтед» (Великобритания) на стадионе НСК „Олимпийский” в Киеве охрану общественного порядка будут обеспечивать около 2 тысяч милиционеров.

Об этом УНИАН сообщили в ЦСО ГУМВД Украины в г. Киеве.

Матч начнется в 21.45. На стадионе ожидается около 50 тысяч болельщиков.

 

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