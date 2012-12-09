Государство поощрит украинскую чемпионку мира по шахматам $3 тысячами

На исполкоме Федерации шахмат Украины признали выступление наших шахматисток на чемпионате мира в Ханты-Мансийске успешным. Был составлен список на выплату денежного вознаграждения, согласно постановления Кабмина от 2000 года, сообщают Сегодня.

Первой в истории независимой Украины чемпионке мира по шахматам Анне Ушениной вручат премию в 3 тысячи долларов. Ее тренерам Геннадию Круговому и Антону Коробову - по 1500 долларов.

Как сообщал УНИАН, украинская шахматистка Анна Ушенина стала победительницей чемпионата мира, который завершился в субботу в Ханты-Мансийске. В финале Ушенина оказалась сильнее болгарки Антуанеты Стефановой. Согласно правилам FIDE, Ушенина будет отстаивать шахматную корону в третьем квартале 2013 года в матче с победительницей серии Гран-при FIDE, которой является китаянка Хоу Ифань.

За победу на ЧМ Анна получила от международной федерации 60 тысяч долларов.