Коноплянка признан лучшим футболистом Украины в 2012 году

Полузащитник «Днепра» Евгений Коноплянка стал лучшим футболистом Украины в 2012 году по результатам опроса газеты «Украинский футбол». Евгений набрал 267 очков в голосовании футбольных болельщиков, экспертов и журналистов, сообщает Проспорт.

Второе место занял еще один днепропетровец Руслан Ротань, третью количество голосов собрал динамовец Олег Гусев.

В первую десятку также попали «горняки» Александр Кучер и Андрей Пятов, динамовцы Андрей Ярмоленко, Андрей Шевченко и Евгений Хачериди и два легионера - Анатолий Тимощук из «Баварии» и Александр Яковенко из «Андерлехта».