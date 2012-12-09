Коноплянка признан лучшим футболистом Украины в 2012 году
17:29, 09 декабря 2012Спорт
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Полузащитник «Днепра» набрал 267 очков в голосовании футбольных болельщиков, экспертов и журналистов.
Коноплянка - футболист года
Полузащитник «Днепра» Евгений Коноплянка стал лучшим футболистом Украины в 2012 году по результатам опроса газеты «Украинский футбол». Евгений набрал 267 очков в голосовании футбольных болельщиков, экспертов и журналистов, сообщает Проспорт.
Второе место занял еще один днепропетровец Руслан Ротань, третью количество голосов собрал динамовец Олег Гусев.
В первую десятку также попали «горняки» Александр Кучер и Андрей Пятов, динамовцы Андрей Ярмоленко, Андрей Шевченко и Евгений Хачериди и два легионера - Анатолий Тимощук из «Баварии» и Александр Яковенко из «Андерлехта».
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