НОКи договорились, где и когда пройдут первые Европейские игры
15:29, 08 декабря 2012Спорт
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Национальные олимпийские комитеты европейских стран приняли решение об учреждении Европейских игр.
Европейские игры пройдут в Баку в мае 2015 года
Первые в истории Европейские игры пройдут в Баку в мае 2015 года, сообщают Вести.Ru.
Идея проведения в Европе соревнований подобных Паназиатским или Панамериканским играм существовала довольно давно, однако долгое время стороны не могли прийти к согласию. Сегодня 38 олимпийских комитетов проголосовали за учреждение Европиад.
Европейские игры будут проводиться с периодичностью в четыре года за год до проведения летних Олимпийских игр. В программу войдут пока 15 олимпийских и 2 неолимпийских дисциплины. Хозяином первой Европиады стала столица Азербайджана Баку.
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