В Белой Церкви открыли ледовый стадион

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Как отмечается в сообщении, открыл Ледовый дворец президент ХК «Донбасс» Борис Колесников, который поблагодарил всех строителей, инженеров за работу и выразил надежду, что получив новую тренировочную площадку, местный хоккейный клуб «Белый барс» привезет Кубок чемпионов Украины.

Современная арена способна принимать спортивные мероприятия государственного уровня: двухэтажный «Ледовый стадион» общей площадью 3 340,34 кв. м имеет все надлежащие условия для размещения спортсменов, судей и болельщиков. Общая вместимость спортивного сооружения – 450 мест: трибуны арены рассчитаны на 433 зрителей, еще 17 – обслуживающий персонал.