ФК «Шахтер» заключил контракт с "Гербалайфом"

Как передает корреспондент УНИАН, торжественное подписание соглашения состоялось 7 декабря, сумма контракта не разглашается.

Генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин сообщил на пресс-конференции журналистам, что в рамках сотрудничества Herbalife станет официальным партнером по питанию игроков ФК «Шахтер».

По его словам, предлагаемое питание будет предварительно согласовываться с главным тренером клуба Мирчей Луческу и руководителем медицинской службы клуба Артуром Глущенко. Употреблять те или иные продукты игроки будут с их согласия и под контролем.

В рамках контракта планируются баннеры на «Донбасс Арене», размещение логотипа Herbalife на официальном сайте футбольного клуба и всей полиграфической продукции, а Herbalife получает права на проведения промо-кампаний на территории домашнего стадиона ФК «Шахтер», использование изображений игроков основного состава команды, проведение фото- и видеосъемок футболистов и врача команды, участие некоторых игроков во внутренних мероприятиях компании.

По словам С.Палкина, подписание соглашения с Herbalife, имеющей аналогичные контракты с «Барселоной», «Спартаком» и «Лос-Анджелес Гэлэкси» - «это важный шаг для ФК «Шахтер».

Присутствовавший на пресс-конференции начальник медицинской службы ФК «Шахтер» Артур Глущенко подчеркнул, что компания предоставляет всю сопроводительную документацию на свои продукты, в том числе и антидопинговые сертификаты.