В УЕФА говорят, что готовы подумать о чемпионате СНГ

Генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино отмечает, что союз пока не получал предложений по поводу возможной организации чемпионата СНГ, идея которого сейчас широко обсуждается.

Об этом пишет газета «Спорт-Экспресс».

"Пока таких предложений не поступало. Но мы открыты к обсуждению любых идей", - сказал он сегодня на пресс-конференции в Лозанне после завершения заседания исполкома УЕФА.

Дж.Инфантино отметил, что идеи о проведении подобных объединенных чемпионатов в Европе появлялись и раньше, и были прецеденты их проведения. При этом он подчеркнул, що проблемой является вопрос о представительстве команд из такого чемпионата в европейских кубках.

Как сообщал УНИАН, консультант ФИФА в странах Восточной Европы и Центральной Азии Валерий Чухрий ранее заявил, что УЕФА и ФИФА не поддержат идею проведения объединенного чемпионата СНГ по футболу.

"Ситуация в мировом футболе отличается от той, которая существует в хоккее или в баскетболе. Порядок в нем строже, и нарушать его не позволят. У нас сейчас фактически на него зарятся, но, заверяю, ни Блаттер (президент ФИФА Иозеф Блаттер – УНИАН), ни Платини (президент УЕФА Мишель Платини – УНИАН), который поддерживает президента ФИФА, разрешение на проведение официального чемпионата СНГ с набега не дадут. Неофициально мы можем устроить хоть первенство, хоть Кубок СНГ, причем с серьезным финансовым стимулированием, но победители не будут премироваться путевками на еврокубки", – отметил В.Чухрий.

26 ноября глава компании “Газпром” Алексей Миллер в интервью официальному сайту ФК “Зенит”, спонсором которого является “Газпром”, предложил организовать чемпионат СНГ по футболу.

28 ноября первый вице-президент ФФУ Анатолий Попов выразил мнение, что проведение чемпионата СНГ по футболу является интересной идеей, но ее трудно реализовать.

30 ноября глава Администрации Президента РФ Сергей Иванов заявил, что четыре украинских клуба заинтересованы в организации чемпионата СНГ по футболу. По словам главы администрации, украинские клубы "Шахтер", "Динамо" (Киев), "Металлист" и "Днепр" заинтересованы в том, чтобы играть вместе с ведущими российскими клубами в более сильном турнире.