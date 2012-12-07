Результаты матчей Лиги Европы

Группа A. Удинезе - Ливерпуль 0:1, Янг Бойз - Анжи 3:1

Группа B. Хапоэль (Тель-Авив) - Академика 2:0, Виктория Пльзень - Атлетико 1:0

Группа C. Фенербахче - Боруссия 0:3, АЕЛ - Марсель 3:0

Группа D. Маритиму - Брюгге 2:1, Бордо - Ньюкасл 2:0

Группа E. Копенгаген - Стяуа 1:1, Штутгарт - Мёльде 0:1

Группа F. Наполи - ПСВ 1:3, Днепр - АИК 4:0

Группа G. Генк - Базель 0:0, Спортинг - Видеотон (матч отложен)

Группа H. Интер - Нефтчи 2:2, Партизан - Рубин 1:1

Группа I. Атлетик - Спарта (Прага) 0:0, Лион - Хапоэль (Кирьят-Шмона) 2:0

Группа J. Марибор - Лацио 1:4, Тоттенхэм - Панатинаикос 3:1

Группа K. Рапид - Металлист 1:0, Байер - Русенборг 1:0

Группа L. Леванте - Ганновер 2:2, Твенте - Хельсингборг 1:3

Таким образом в финальную стадию турнира попали:

- с первого места Ливерпуль, Виктория, Фенербахче, Бордо, Стяуа, Днепр, Генк, Рубин, Лион, Лацио, Металлист, Ганновер

- со второго места Анжи, Атлетико, Боруссия, Ньюкасл, Штутгарт, Наполи, Базель, Интер, Спарта, Тоттенхэм, Байер, Леванте

- из Лиги чемпионов Динамо (Киев), Аякс, Олимпиакос, БАТЭ, Зенит, Челси, Бенфика, Клуж.

Две страны (Англия и Германия) представлены в плей-офф четырьмя командами; три (Украина, Россия, Италия) - тремя, четыре (Испания, Франция, Чехия, Румыния) - двумя; у Голландии, Бельгии, Турции, Греции, Беларуси, Португалии и Швейцарии - по одной команде.