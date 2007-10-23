Луческу увез в Милан лучших из лучших
11:36, 23 октября 2007Спорт
1067
Матч с россо-нери - завтра
|Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу
Как сообщает официальный сайт ФК "Шахтер", в Милан наставник горняков Мирча Луческу взял вратарей Андрея Пятова, Богдана Шуста, Юрия Вирта; защитников Мариуша Левандовски, Вячеслава Шевчука, Дмитрия Чигринского, Илсиньо, Владимира Езерского, Развана Раца, Александра Кучера, Томаша Хюбшмана; полузащитников Дарио Срну, Игора Дуляя, Жадсона, Виллиана, Алексея Гая, Владимира Приемова, Звонимира Вукича, Фернандиньо; нападающих Нери Кастильо, Кристиано Лукарелли, Брандау, Александра Гладкого и Луиса Адриано.
Как известно, матч горняки проведут завтра, 24 октября, в 21.45 по киевскому времени.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter