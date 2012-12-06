Металлист смазал выступление в Лиге Европы обидным поражением

Завершился групповой этап Лиги Европы УЕФА в группах G-L.

Рапид - Металлист 1:0 (Алар 13) В другом матче этой группы сыграли Байер и Русенборг - 1:0 Остальные матчи Группа G. Генк - Базель 0:0, Спортинг - Видеотон (матч отложен) Группа H. Интер - Нефтчи 2:2, Партизан - Рубин 1:1 Группа I. Атлетик - Спарта (Прага) 0:0, Лион - Хапоэль (Кирьят-Шмона) 2:0 Группа J. Марибор - Лацио 1:4, Тоттенхэм - Панатинаикос 3:1 Группа L. Леванте - Ганновер 2:2, Твенте - Хельсингборг - 1:3

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