«Днепр» разбил «АИК» в Лиге Европы
21:58, 06 декабря 2012Спорт
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Днепропетровский "Днепр" в домашнем матче против "АИКа" камня на камне не оставил от своего соперника.
Болельщикам "Днепра" есть, что праздновать
"Днепр" победил с разгромным счетом 4:0.
Голы у днепрян забивали: Никола Калинич (с пенальти на 20 мин.), дважды Роман Зозуля (39 и 52 мин.) и Сергей Кравченко (86 мин.)
За матч было показано 4 желтые карточки.
"Днепр" завершил групповой этап Лиги Европы победителем группы. В активе днепропетровцев - 15 очков. На втором месте в группе "Наполи" с 9-ю очками.
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