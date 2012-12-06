«Днепр» разбил «АИК» в Лиге Европы

"Днепр" победил с разгромным счетом 4:0.

Голы у днепрян забивали: Никола Калинич (с пенальти на 20 мин.), дважды Роман Зозуля (39 и 52 мин.) и Сергей Кравченко (86 мин.)

За матч было показано 4 желтые карточки.

"Днепр" завершил групповой этап Лиги Европы победителем группы. В активе днепропетровцев - 15 очков. На втором месте в группе "Наполи" с 9-ю очками.