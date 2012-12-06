У украинского атлета таки забрали «золото» афинской Олимпиады

Об этом сообщает «Чемпион» со ссылкой на Reuters.

МОК официально заявил, что в допинг-пробе украинского толкателя ядра Ю.Билонога в 2004 году были выявлены запрещенные препараты.

В связи с этим МОК дисквалифицировал спортсмена и лишил его золотой медали.

Также дисквалифицированы еще три спортсмена. Россиянка Светлана Кривелева (толкание ядра) лишена «бронзы», белорус Иван Тихон (метание молота) остался без «серебра», а его соотечественница Ирина Ятченко (метание диска) лишена «бронзы».

Ю.Билоног, которому 9 марта исполнилось 38 лет, завершил спортивную карьеру после Олимпиады в Пекине, где занял шестое место.