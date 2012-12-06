Луческу не скрывает: Шахтер провалил экзамен Ювентусу

"Матч закончился с таким результатом, что я сказал бы так: кто больше хотел, тот и победил. Но я бы подчеркнул, что игра шла на равных. Мои ребята тоже действовали достаточно хорошо. Однако игра «Ювентуса» была более агрессивной, организованной и решительной", - цитирует слова тренера пресс-служба ФК "Шахтер".

На вопрос, сдал ли «Шахтер» экзамен «Ювентусу», Луческу ответил отрицательно.

"Естественно, не сдал – не смог, провалился. Я старался убедить игроков, насколько мог, но у нас не вышло. В целом можно сказать, что мы действительно были по-разному мотивированы на этот поединок. У «Ювентуса» был свой расчет на матч, у нас свой", - подчеркнул румынский специалист.

Луческу также отметил, что команды, которые заняли первые места в группах и, соответственно, будут соперниками «Шахтера», его не пугают.

"Только «Барселона» беспокоит нас больше всего. К слову, некоторых футболистов я хочу заменить", - подытожил тренер горняков.