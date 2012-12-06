Результаты группового раунда Лиги чемпионов

Группа E. Шахтер - Ювентус 0:1, Челси - Норшелланн 6:1

С 12 очками Ювентус стал первым в группе, за ним Шахтер - 10, столько же у Челси. Лондонцы - на третьей строчке.

Группа F. Лилль - Валенсия 0:1, Бавария - БАТЭ 4:1

Бавария и Валенсия (по 13 очков) продолжат турнир на финальном этапе, БАТЭ (6) переходит в Лигу УЕФА

Группа G. Барселона - Бенфика 0:0, Селтик - Спартак (Москва) 2:1

Барселона (13) и Селтик (10) ждут жеребьевки в ЛЧ, Бенфика - в ЛЕ.

Группа H. Брага - Галатасарай 1:2, МЮ - Клуж 0:1

МЮ с 12 очками - лидер группы, Клуж (10), проиграв ранее личную встречу Галатасараю, у которого тоже 10 баллов - третий.

Напомним, что ранее турнир завершили

Группа А: Динамо (Загреб) - Динамо (Киев) 1:1, ПСЖ - Порту 2:1

ПСЖ - 15 очков, Порту - 13, Динамо К - 5.

Группа B. Олимпиакос - Арсенал 2:1, Монпелье - Шальке 1:1

Шальке - 12 очков, Арсенал - 10, Олимпиакос - 9.

Группа C. Милан - Зенит 0:1, Малага - Андерлехт 2:2

Малага - 12 очков, Милан - 8, Зенит - 7.

Группа D. Реал - Аякс 4:1, Боруссия - Манчестер Сити 1:0

Боруссия 14 очков, Реал - 11, Аякс - 4

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Таким образом перед жеребьевкой 1/8 финала, которая состоится 20 декабря, сеяны с первого места: три немецкие, две испанские, французская, итальянская и английская команды. Несеяны: две испанские и по одной украинской, английской, португальской, итальянской, шотландской и турецкой команде.