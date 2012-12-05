Шахтер отдал Ювентусу первую строчку и "выбил" Челси

Завершились последние матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в группах E-H

Группа E. Шахтер - Ювентус 0:1 (Кучер 56 автогол) Во втором матче этой группы Челси - Норшелланн 6:1 С 12 очками Ювентус стал первым в группе, за ним Шахтер - 10, столько же у Челси, у Норшелланда - 1 балл. Остальные матчи: Группа F. Лилль - Валенсия 0:1, Бавария - БАТЭ 4:1 Группа G. Барселона - Бенфика 0:0, Селтик - Спартак (Москва) 2:1 Группа H. Брага - Галатасарай 1:2, МЮ - Клуж 0:1

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