Шахтер отдал Ювентусу первую строчку и "выбил" Челси
23:35, 05 декабря 2012Спорт
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Завершились последние матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в группах E-H
Группа E. Шахтер - Ювентус 0:1 (Кучер 56 автогол)
Во втором матче этой группы Челси - Норшелланн 6:1
С 12 очками Ювентус стал первым в группе, за ним Шахтер - 10, столько же у Челси, у Норшелланда - 1 балл.
Остальные матчи:
Группа F. Лилль - Валенсия 0:1, Бавария - БАТЭ 4:1
Группа G. Барселона - Бенфика 0:0, Селтик - Спартак (Москва) 2:1
Группа H. Брага - Галатасарай 1:2, МЮ - Клуж 0:1
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