Луческу сравнил матч против Ювентуса со сдачей экзамена профессору

Сегодня "Шахтеру" предстоит сыграть заключительный матч сезона - на своем поле украинская команда примет итальянский "Ювентус" в 6-м туре группового этапа ЛЧ.

"Сейчас, в 2012 году, мы хорошо идем в национальном чемпионате, на высоком уровне провели матчи Лиги чемпионов. Нам удалось возобновить свой дух, спортивное состояние, и мы идем к успеху. Заключительный матч в группе против "Ювентуса" для нас очень важен. Мы расцениваем его как поединок студента и преподавателя. "Ювентус" - очень сильная команда, имеет большую историю, традиции в национальных и европейских соревнованиях. Так что это будет особенный поединок, будто бы сдача экзамена профессору", - сказал Луческу, слова которого приводит РИА "Новости".

Румынский специалист признался, что судьба "Челси" (лондонцы могут стать первым клубом в истории ЛЧ, не вышедшим из группы в следующем сезоне после победы в турнире) его не особо интересует. "Надеемся все-таки выиграть этот матч. Знаем, что команды высокого европейского уровня, как тот же "Ювентус", также проигрывают. В "Шахтере" собраны молодые, хорошие футболисты, но при этом у нас есть опыт", - пояснил тренер.

После 5 игр "горняки" лидируют в квартете, набрав 10 очков и обеспечив себе выход в стадию плей-офф. У ведущих борьбу за второе место "Ювентуса" и "Челси" 9 и 7 баллов соответственно. Лондонцы выйдут из группы только в случае собственной победы и поражения "Юве" на "Донбасс-арене".