Эксперт: Ни Блаттер, ни Платини не поддержат чемпионат СНГ

Такое мнение выразил консультант ФИФА в странах Восточной Европы и Центральной Азии Валерий Чухрий, пишет prosport.tsn.ua

"Ситуация в мировом футболе отличается от той, которая существует в хоккее или в баскетболе. Порядок в нем строже, и нарушать его не позволят. У нас сейчас фактически на него зарятся, но, заверяю, ни Блаттер (президент ФИФА Иозеф Блаттер – УНИАН), ни Платини (президент УЕФА Мишель Платини – УНИАН), который поддерживает президента ФИФА, разрешение на проведение официального чемпионата СНГ с набега не дадут. Неофициально мы можем устроить хоть первенство, хоть Кубок СНГ, причем с серьезным финансовым стимулированием, но победители не будут премироваться путевками на еврокубки", – отметил В.Чухрий.

По его словам, если украинские и российские клубы устроят коммерческий турнир, несмотря на мнение, как международных инстанций, так и национальных федераций, то ФИФА объявит их вне закона.

"Они будут соревноваться только между собой, но не смогут принимать участие в соревнованиях под эгидой ФИФА. Как и выступающие за эти клубы футболисты, которые, таким образом, будут не вправе играть за сборные. Все же зарегистрировано, ведется учет", – добавил представитель ФИФА.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября глава компании “Газпром” Алексей Миллер в интервью официальному сайту ФК “Зенит”, спонсором которого является “Газпром”, предложил организовать чемпионат СНГ по футболу.

28 ноября первый вице-президент ФФУ Анатолий Попов выразил мнение, что проведение чемпионата СНГ по футболу является интересной идеей, но ее трудно реализовать.

30 ноября глава Администрации Президента РФ Сергей Иванов заявил, что четыре украинских клуба заинтересованы в организации чемпионата СНГ по футболу. По словам главы администрации, украинские клубы "Шахтер", "Динамо" (Киев), "Металлист" и "Днепр" заинтересованы в том, чтобы играть вместе с ведущими российскими клубами в более сильном турнире.