Шеварднадзе предложил поступить с Россией, как с СССР

Бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе предлагает мировому сообществу бойкотировать Олимпиаду в Сочи в 2014 году, если Россия не урегулирует конфликт в Абхазии. Об этом экс-президент, как передает агентство "Новости-Грузия", заявил во время недавней встречи с бывшим министром иностранных дел Германии Гансом Дитрихом Геншером.

"В разговоре с Геншером я похвалил Путина за возвращение грузин в Гальский район Абхазии, но также отметил, что это только начало. Если Россия не разрешит вопрос с Южной Осетией и Абхазией, она должна быть наказана так же, как Советский союз в 1980 году за ввод войск в Афганистан", - рассказал Шеварднадзе.

Напомнив, что в 1980 году многие страны из-за войны в Афганистане бойкотировали Олимпиаду в Москве, бывший грузинский лидер отметил, что Абхазия, которая, по его словам, "аннексирована Россией", также может послужить основанием для бойкота.

Шеварднадзе также рассказал, что на его встрече с Геншером присутствовал и посол РФ в Германии. Экс-президент попросил передать сказанное им президенту России Владимиру Путину. "Но российский посол обиделся и ушел", - заметил Шеварднадзе.

Ранее сообщалось, что спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе пригрозила в случае привлечения Абхазии к подготовке Олимпиады в Сочи поставить под сомнение само проведение Игр. "Любые совместные проекты Москвы с Абхазией без учета грузинских интересов вызовут не только негативную реакцию со стороны Грузии, но и поставят под вопрос правильность решения о месте проведения Олимпиады", - заявила Бурджанадзе.

Лента.ру