Индию отстранили от участия в Олимпийских играх

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

Индийские спорстмены не смогут выступать под флагом своей страны на Олимпийских играх. Кроме того, Национальный олимпийский комитет (НОК) Индии перестанет получать субсидии со стороны МОК.

Индия наказана за вмешательство государства в деятельность НОК этой страны.

Скандал разгорелся из-за выборов в НОК, которые состоятся 5 декабря. Изначально они должны были пройти 25 ноября, однако председатель избирательной комиссии подал в отставку в знак протеста против нажима со стороны государства.

МОК не раз критиковал индийские власти за арест члена исполкома НОК Индии Суреша Калмади, отвечавшего за проведение Игр Содружества в Дели в октябре 2010 года. В апреле 2011 года Калмади был арестован по подозрению в коррупции, в январе 2012 года он был отпущен.

Калмади намерен бороться за пост главы НОК Индии, однако власти выступают против кандидатуры чиновника, обвиняемого в коррупции.