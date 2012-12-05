Тренер киевского Динамо считает, что пенальти был сомнительным

"Считаю, что бессмысленное решение судьи позволило сопернику сравнять счет. Хотя в первом тайме загребцы действовали быстрее. Оно и понятно, они играли дома и хотели изменить нули в графах забитых мячей и побед. Одно им удалось , другое - нет", -сказал Михайличенко, передает ТСН.

Михайличенко также отметил, что загребцам повезло из-за сомнительного пенальти.

"Как можно быть довольным, когда упускаешь победу на последних секундах? Ребята говорят, что Максим Коваль сыграл в мяч. Это сомнительный пенальти, поэтому сопернику немного повезло", - добавил тренер.