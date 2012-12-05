Тренер киевского Динамо считает, что пенальти был сомнительным
08:37, 05 декабря 2012Спорт
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Старший тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал ничью с загребским "Динамо" в последнем матче Лиги чемпионов.
Михайличенко думает, что соперникам просто повезло
"Считаю, что бессмысленное решение судьи позволило сопернику сравнять счет. Хотя в первом тайме загребцы действовали быстрее. Оно и понятно, они играли дома и хотели изменить нули в графах забитых мячей и побед. Одно им удалось , другое - нет", -сказал Михайличенко, передает ТСН.
Михайличенко также отметил, что загребцам повезло из-за сомнительного пенальти.
"Как можно быть довольным, когда упускаешь победу на последних секундах? Ребята говорят, что Максим Коваль сыграл в мяч. Это сомнительный пенальти, поэтому сопернику немного повезло", - добавил тренер.
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