Результаты матчей Лиги чемпионов

Завершились последние матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в группах A-D.

Динамо (Загреб) - Динамо (Киев) 1:1 (Кастанович 90+4 пен. - Ярмоленко 45+1) Во втором матче этой группы ПСЖ - Порту 2:1 Остальные матчи: Группа B. Олимпиакос - Арсенал 2:1, Монпелье - Шальке 1:1 Группа C. Милан - Зенит 0:1, Малага - Андерлехт 2:2 Группа D. Реал - Аякс 4:1, Боруссия - Манчестер Сити 1:0

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