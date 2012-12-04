Новый тренер загребского «Динамо» обещает дать бой киевлянам

Тренер загребцев говорит, что его команда выложится на все 100%.

"Мы прекрасно понимаем, что нас ждет. Нужно проявить себя с лучшей стороны, и я гарантирую, что в матче с Киевом ребята выложатся по максимуму. У нас достаточно информации о сопернике. К киевлянам мы относимся с большим уважением, учитывая их статус в Европе", - сказал Юрчич, слова которого цитирует сайт киевского "Динамо".

"Но нам надо добиться своей цели, надо начать набирать очки в Лиге чемпионов. В этом матче не должно быть никаких сбоев. С тех пор как я на прошлой неделе возглавил команду, о плохом не думал. Меня интересует только хорошее. Только с таким подходом можно чего-то достичь. Если мы хотим набрать очки, нужно забивать", - добавил тренер хорватов.

Поделился тренер своими тактическими планами на будущую игру.

"Если говорить о тактике, то мы намерены подвергнуть киевское "Динамо" серьезному давлению. В рядах гостей собраны профессионалы, вряд ли они приедут сюда отдыхать. Статистика этого сезона не отражает класс загребского "Динамо". Мы постараемся это доказать. Сыграем за свою честь", - подытожил Юрчич.