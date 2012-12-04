СМИ: Мариуш Вах может потерять гонорар за бой с Кличко

Сам боксер заявляет, что не употреблял допинг, сообщает УНИАН со ссылкой на польский портал TVN24. «В принципе не могу ничего комментировать. Никогда сознательно не употреблял допинга», - сказал М.Вах.

Информация об обнаружении допинга у польского боксера появилась в немецком журнале Bild в понедельник, 3 декабря.

Промоутер М.Ваха Мариуш Колодзей заявил, что не верит сообщению немецкого журнала, отметив, что он не получил никаких официальных сообщений на эту тему.

«Если бы это была правда, то сначала надо проинформировать наиболее заинтересованную сторону, то есть меня и самого Мариуша Ваха. Повторяю, это полное отсутствие профессионализма», - сказал он.

Другой представитель польского боксера Петр Вильчевский заявил, что не исключает возможности того, что за появлением этой информации стоят братья Кличко, не уточнив, какая могла бы быть для них от этого польза.

TVN24 отмечает, что в случае подтверждения наличия допинга М.Вах будет временно дисквалифицирован, исключен из рейтинга важнейших боксерских федераций и может потерять гонорар за бой с В.Кличко.

«Существует возможность признания боя Ваха с Кличко в ноябре не состоявшимся, что может означать потерю поляком гонорара. Неофициально говорилось, что поляк за выход на ринг мог заработать даже 600 тыс. евро», - отмечает портал.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября в Гамбурге Владимир Кличко одержал победу в бою с Мариушем Вахом, которому, однако, удалось выстоять на ринге все 12 раундов.

Судьи отдали победу В.Кличко единогласно.