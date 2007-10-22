Дель Пьеро стал папой

В понедельник жена капитана туринского «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро Соня Аморузо родила своему супругу сына. Знаменательное в жизни каждого мужчины событие произошло в клинике Святой Анны. Супруги решили назвать мальчика Тобиасом.

Сам «пинтуриккьо» на своем официальном сайте обратился к болельщикам со следующими словами: «Дорогие друзья, я и Соня с волнением и радостью сообщаем вам о появлении Тобиаса. Разделите эту радость вместе с нами. Мы от всей души благодарим вас за теплые и искренние слова поддержки».

Остается надеяться, что белая полоса в жизни капитана черно-белых продлится как можно дольше. На прошлой неделе дель Пьеро продлил контракт с клубом, в воскресенье забил первый гол в сезоне, отличившись в матче с «Дженоа», а уже в понедельник стал отцом.

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