Ахметов говорит, что чемпионат СНГ по футболу - коммерчески привлекателен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам в помещении Федерации футбола Украины.

«С коммерческой точки зрения, конечно, этот проект интересный», - сказал Р.Ахметов.

Он высказал мнение, что проведение футбольного чемпионата СНГ усилит конкуренцию между клубами.

Президент ФК «Шахтер» также считает, что такой чемпионат может войти в тройку лучших футбольных чемпионатов Европы.

При этом Р.Ахметов заявил, что хотел бы услышать мнение руководителей других украинских футбольных клубов по этому вопросу.

Он отметил, что «Шахтер» «примет решение не на основании того, что будет выгодно донецкому клубу, а такое решение, которое было бы выгодно Украине и украинскому футболу». «Если от этого украинский футбол выйдет на качественно новый уровень, и все об этом скажут, и мы все примем такое решение, тогда мы должны идти этой дорогой», - добавил Р.Ахметов.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября глава компании “Газпром” Алексей Миллер в интервью официальному сайту ФК “Зенит”, спонсором которого является “Газпром”, предложил организовать чемпионат СНГ по футболу.

28 ноября первый вице-президент ФФУ Анатолий Попов высказал мнение, что проведение чемпионата СНГ по футболу является интересной идеей, но сложнореализуемой.

30 ноября глава Администрации Президента РФ Сергей Иванов заявил, что четыре украинских клуба заинтересованы в организации чемпионата СНГ по футболу. По словам главы администрации, украинские клубы "Шахтер", "Динамо" (Киев), "Металлист" и "Днепр" заинтересованы в том, чтобы играть вместе с ведущими российскими клубами в более сильном турнире.