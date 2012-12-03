Ахметов снял вопрос о зарплате тренера сборной Украины по футболу
Президент футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) Ренат Ахметов готов выделить личные средства на зарплату для квалифицированного европейского тренера, который согласится возглавить национальную сборную Украины по футболу.
Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам в помещении Федерации футбола Украины.
«Назначить тренера – это всегда нужно выстрадать, это всегда непростой момент», - сказал Р.Ахметов.
По его мнению, сегодня нужно снять вопрос о том, что на хорошего специалиста нет бюджета. «Я могу публично сказать, что если нужен очень сильный европейский специалист, я готов из своего фонда платить зарплату европейскому специалисту. То есть, я готов взять это на себя. Если Федерация футбола примет такое решение, то здесь вопрос о бюджете не стоит», - заявил президент ФК «Шахтер».
Он добавил, что «вопрос лишь в том, кто нам нужен, кто выведет сборную на новый качественный уровень».
Как сообщал УНИАН, 28 ноября первый вице-президент ФФУ Анатолий Попов заявил, что Федерация футбола Украины рассматривает около 30 кандидатур на пост главного тренера национальной сборной Украины.
Исполком ФФУ принял решение поручить президенту ФФУ Анатолию Конькову и председателю тренерского совета федерации Михаилу Фоменко обработать имеющиеся материалы тренерского совета относительно возможных кандидатур и выбрать из них несколько основных. По словам президента ФФУ А.Конькова, ему для этого нужно будет около 5-7 дней.
Как сказал А.Попов, в списке кандидатур представлены как украинские, так и иностранные специалисты, причем их соотношение примерно поровну. Говоря о кандидатурах иностранных тренеров, обсуждавшихся в СМИ в последние время, первый вице-президент ФФУ, отметил, что итальянского тренера Марчелло Липпи в списке нет, а шведский специалист Свен-Йоран Эрикссон там присутствует.