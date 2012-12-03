Ахметов снял вопрос о зарплате тренера сборной Украины по футболу

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам в помещении Федерации футбола Украины.

«Назначить тренера – это всегда нужно выстрадать, это всегда непростой момент», - сказал Р.Ахметов.

По его мнению, сегодня нужно снять вопрос о том, что на хорошего специалиста нет бюджета. «Я могу публично сказать, что если нужен очень сильный европейский специалист, я готов из своего фонда платить зарплату европейскому специалисту. То есть, я готов взять это на себя. Если Федерация футбола примет такое решение, то здесь вопрос о бюджете не стоит», - заявил президент ФК «Шахтер».

Он добавил, что «вопрос лишь в том, кто нам нужен, кто выведет сборную на новый качественный уровень».

Как сообщал УНИАН, 28 ноября первый вице-президент ФФУ Анатолий Попов заявил, что Федерация футбола Украины рассматривает около 30 кандидатур на пост главного тренера национальной сборной Украины.

Исполком ФФУ принял решение поручить президенту ФФУ Анатолию Конькову и председателю тренерского совета федерации Михаилу Фоменко обработать имеющиеся материалы тренерского совета относительно возможных кандидатур и выбрать из них несколько основных. По словам президента ФФУ А.Конькова, ему для этого нужно будет около 5-7 дней.

Как сказал А.Попов, в списке кандидатур представлены как украинские, так и иностранные специалисты, причем их соотношение примерно поровну. Говоря о кандидатурах иностранных тренеров, обсуждавшихся в СМИ в последние время, первый вице-президент ФФУ, отметил, что итальянского тренера Марчелло Липпи в списке нет, а шведский специалист Свен-Йоран Эрикссон там присутствует.