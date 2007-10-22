Динамо перед матчем с МЮ мандражирует

Английский «Манчестер Юнайтед» выйдет завтра на поле НСК «Олимпийский» в ранге лидера группы «F». Футболисты «Динамо» постараются дать бой именитому сопернику. О подготовке к матчу и последних новостях из расположения команды журналистам на традиционной предматчевой пресс-конференции рассказал главный тренер Йожеф Сабо.

На вопрос, боится ли тренер каких-то неожиданностей в предстоящем матче, Сабо ответил: “Как говорится, «волков боятся – в лес не ходить». Выходя на поле, нельзя ничего бояться. Мандраж присутствует – не отрицаю. Но после разминки, выйдя на поле, этот мандраж пропадает. Не думаю, что мы должны бояться «Манчестер». Против англичан можно играть. Просто надо проявить характер. Я хотел бы, чтоб у меня было в распоряжении 20 футболистов с характером. Как пример напомню про Лужного, сейчас выделяется Михалик. Такие футболисты, несмотря на то, получается что-то или нет, благодаря своей самоотдаче отрабатывают на поле по полной программе”.

Ребров и Майкл, скорее всего, не сыграют против МЮ:

«Ребров, если вы помните, был травмирован. После этого он сыграл в одном матче, после чего снова появились те же проблемы – с задней поверхностью бедра. В настоящее время Сергей лечится. У Майкла было повреждение голеностопа, но сейчас бразилец в общей группе», - сказал тренер киевлян.

Зато в строй вернулись Бангура и Диакате, на которых возлагают большие надежды:

«На данный момент я доволен ситуацией. В строй вернулись почти все футболисты, которые находились в лазарете – Бангура, Диакате. Участие Михалика, правда, все еще под вопросом, но вероятность, что Тарас будет принимать участие в матче с англичанами, велика. Единственное, что могу добавить, – мы уже не те, что были три недели назад», - отметил Сабо.

По материалам официального сайта ФК "Динамо Киев"