Украинка стала второй в спринте на первом этапе кубка мира по биатлону

Как передает собственный корреспондент в Брюсселе, во время гонок украинка допустила один промах в стрельбе стоя, и уступила лишь норвежке Ладье Бергер, которая также допустила один промах.

На финише норвежку и украинку разделяли 16,9 секунды.

Третьей стала россиянка Ольга Вилухина, которая - также с одним промахом - уступила лидеру 19,4 секунды.

Для 25-летней Е.Пидгрушной нынешний результат – лучший в карьере.