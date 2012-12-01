Украинка стала второй в спринте на первом этапе кубка мира по биатлону
19:29, 01 декабря 2012Спорт
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Украинка Елена Пидгрушная стала второй в спринте на первом этапе кубка мира по биатлону в шведском Остерсунде.
Елена Пидгрушная. Фото Википедии
Как передает собственный корреспондент в Брюсселе, во время гонок украинка допустила один промах в стрельбе стоя, и уступила лишь норвежке Ладье Бергер, которая также допустила один промах.
На финише норвежку и украинку разделяли 16,9 секунды.
Третьей стала россиянка Ольга Вилухина, которая - также с одним промахом - уступила лидеру 19,4 секунды.
Для 25-летней Е.Пидгрушной нынешний результат – лучший в карьере.
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