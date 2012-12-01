Янукович поздравил Ушенину с победой на Чемпионате мира по шахматам

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«Благодаря таланту, упорному труду, высокому профессиональному мастерству Вы достигли большого личного успеха, подарили радость победы многочисленным болельщикам и продемонстрировали мировые достижения украинской школы шахмат», - говорится в поздравлении.

В.Янукович пожелал чемпионке счастья, благополучия и новых спортивных достижений во имя Украины.

Как сообщает Федерация шахмат Украины, впервые за историю Независимости украинка завоевала титул чемпионки мира по шахматам среди женщин.

27-летняя харьковчанка Г.Ушенина победила в финале экс-чемпионку мира, представительницу Болгарии Антуанетту Стефанову.

Чемпионат мира по шахматам среди женщин 2012 года проходил с 9 ноября по 1 декабря в Ханты-Мансийске (Россия) по нокаут-системе с участием 64 сильнейших шахматисток мира.

В 2010 году именно в Ханты-Мансийске олимпийская сборная Украины по шахматам завоевала золото на Всемирной шахматной олимпиаде.

Как сообщает сайт Государственной службы молодежи и спорта Украины, на пути к финалу А.Ушенина обыграла перуанку Кори Дейси (1,5:0,5), экс-украинку Анну Музычук, которая представляет Словению (3:1), россиянок Наталию Погонину (1,5:0,5) и Надежду Косинцеви (1,5:0,5), а также китаянку Цзюй Веньцзюнь (2,5:1,5).

Из общего призового фонда чемпионата (450 тысяч долларов США) победительница получит 60 тысяч долларов.

Чемпионаты мира по шахматам среди женщин проводятся с 1927 года. В 1950-1953 годах шахматной короной владела уроженка города Лубны Людмила Руденко, которая была второй в истории шахмат и первой среди советских шахматисток чемпионкой мира.