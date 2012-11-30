В Кремле заявили, что Шахтер и Динамо хотят играть в чемпионате СНГ

Глава Администрации Президента РФ Сергей Иванов заявляет, что четыре украинских клуба заинтересованы в организации чемпионата Содружества Независимых Государств по футболу.

Об этом он заявил журналистам в Вене, передает РИА «Новости».

По словам главы администрации, украинские клубы "Шахтер", "Динамо" (Киев), "Металлист" и "Днепр" заинтересованы в том, чтобы играть вместе с ведущими российскими клубами в более сильном турнире.

Он считает, что объединенный чемпионат СНГ по футболу стал бы гораздо сильнее нынешних национальных соревнований стран-участниц Содружества, однако для этого необходимо решить оргвопросы с УЕФА по аналогии с решениями, принятыми в хоккее и баскетболе.

"Такой чемпионат, где выступали бы лучшие клубы из трех-пяти стран СНГ, по определению должен быть в спортивном отношении сильнее и зрелищнее, чем любой национальный чемпионат в отдельности. То же самое уже произошло и в хоккее, и в баскетболе", - сказал С.Иванов.

Он сообщил, что идею объединенного чемпионата обсуждал еще год назад с руководителями и владельцами ведущих российских футбольных клубов, однако тогда это была только "идея".

Глава кремлевской администрации высказал мнение, что на сегодняшний день организовать такой чемпионат никак нельзя, поскольку есть много нерешенных вопросов. С.Иванов отметил, что, по его данным, в последнее время УЕФА изменил свою позицию по региональным лигам, и, следовательно, появляются перспективы решения главного вопроса - представительства таких региональных лиг в еврокубках.

Он добавил, что, к примеру, Литва и Латвия уже пытаются создать объединенный чемпионат по футболу, аналогичные процессы идут и в ряде других европейских регионов.

"Такая лига (объединенная) - это по существу коммерческая лига, она должна зависеть от посещаемости, от продаваемых билетов, сопутствующего бизнеса, питания, отдыха, развлечения. Это надо делать, потому что это профессиональный спорт, а я не согласен с теми, кто считает футбол социальным явлением. Это бизнес, и к нему надо подходить как к бизнесу, так же как в хоккее и баскетболе", - заключил Иванов.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября глава компании “Газпром” Алексей Миллер в интервью официальному сайту ФК “Зенит”, спонсором которого является “Газпром”, предложил организовать чемпионат СНГ по футболу.