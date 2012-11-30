У Азарова расщедрились на премии спортсменам за 4-6 места на Олимпиаде

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины, это предусмотрено принятым 28 ноября на заседании правительства постановлением «Некоторые вопросы поощрения спортсменов и их тренеров по результатам XXX летних Олимпийских игр».

Спортсменам предусмотрено выплатить денежные вознаграждения в размере 50 тыс. грн, 35 тыс. грн, 25 тыс. грн за занятые 4-е, 5-е, 6-е место, соответственно, а также их тренерам: в индивидуальных видах программы – в размере 100% размера от вознаграждения спортсмена; в командных видах программы – в размере 50% общей суммы вознаграждений, полученных всеми спортсменами в отдельном виде программы.

Кроме того, тренерам по результатам участия спортсменов в XXX летних Олимпийских играх в командных видах программы по гребле академической (первое место) и легкой атлетике (третье место) – в размере 50% общей суммы вознаграждений, полученных всеми спортсменами в указанном виде программы, из которых не менее 40% распределяется между личными тренерами и до 60% выплачивается тренерам, которые осуществляли подготовку команды к XXX летним Олимпийским играм.

В пресс-службе министерства отметили, что на Олимпиаде по результатам соревнований по некоторым видам спорта украинские спортсмены заняли 4-6-е места. Но, по оценкам многих специалистов во всем мире, при условии более объективного судейства они могли бы получить медали разного достоинства. В то же время, по оценкам ведущих специалистов сферы физической культуры и спорта, 4-6-е места на Олимпийских играх являются значимым достижением.

Как сообщал УНИАН, Игры ХХХ Олимпиады в Лондоне проходили с 27 июля по 12 августа.

Украину на ХХХ Играх представляли 245 спортсменов, которые соревновались в 28 видах спорта из 32 олимпийских.

На Олимпиаде украинцы завоевали 20 медалей: 6 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых.