12 спортсменов получат земельные участки в Киеве

01:14, 30 ноября 2012
Спорт
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12 киевских чемпионов и призеров ХХХ Олимпийских игр и ХIV летних Паралимпийских игр получат земельные участки в столице под строительство собственных домов.

Как сообщили УНИАН в Киевсовете, 29 ноября на сессии депутаты горсовета поддержали проект решения о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков для чемпионов и призеров Олимпиады и Паралимпиады.

В соответствии с решением, участки расположены в Деснянском районе, площадь каждого составляет 0,10 га.

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