12 спортсменов получат земельные участки в Киеве

Как сообщили УНИАН в Киевсовете, 29 ноября на сессии депутаты горсовета поддержали проект решения о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков для чемпионов и призеров Олимпиады и Паралимпиады.

В соответствии с решением, участки расположены в Деснянском районе, площадь каждого составляет 0,10 га.