ФИФА назвала трех претендентов на звание лучшего футболиста 2012 года

Как сообщает Football.ua со ссылкой на Associated Press, обошлось без сюрпризов – в числе претендентов игроки «Барселоны» Лионель Месси и Андрес Иньеста, а также Криштиану Роналду из мадридского «Реала».

Награды будут вручены на специальной гала-церемонии в Цюрихе, которая состоится 7 января.

Как сообщал УНИАН, футболист, которого признают лучшим игроком мира 2012 года, получит «Золотой мяч» из рук легендарного воспитанника киевского «Динамо» Андрея Шевченко. Сам А.Шевченко был удостоен «Золотого мяча» по итогам 2004 года.