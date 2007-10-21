Результаты матчей 13 тура Чемпионата Украины

Тремя матчами завершился сегодня 13 тур Чемпионата Украины по футболу. «Днепр» на своем поле обыграл симферопольскую «Таврию» 2:1. Причем два гола в матче были забиты с пенальти. «Днепр»: Грицай 2, Шелаев 36 (пен) - «Таврия»: Гоменюк 47 (пен). Благодаря этой победе днепропетровцы набрали 28 очков и снова оттеснили «Динамо» на третью строчку турнирной таблицы (напомним у киевлян – 27 очков). «Сухим» миром разошлись во Львове «Карпаты» и «Арсенал» 0:0.

В харьковском дерби сильнее был «Металлист», который обыграл ФК Харьков со счетом 2:0 (с пенальти забил Обрадович 57 и на последних секундах матча Венанс Зезе замкнул передачу во вратарскую, 90+3) и теперь с 26 очками дышит в затылок динамовцам.