Такое решение приняла Российская футбольная Премьер-лига, - сообщаетЭхо Москвы.

Новое правило вступит в силу уже с 18 тура первенства который стартует завтра. Таким образом РФПЛ надеется частично решить проблему хулиганства на трибунах В России вводят продажу билетов на футбол по паспортам.