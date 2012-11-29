В России вводят продажу билетов на футбол по паспортам
08:44, 29 ноября 2012Спорт
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Билеты на футбол в России теперь можно будет купить только по паспорту.
На футбол - с паспортом
Такое решение приняла Российская футбольная Премьер-лига, - сообщаетЭхо Москвы.
Новое правило вступит в силу уже с 18 тура первенства который стартует завтра. Таким образом РФПЛ надеется частично решить проблему хулиганства на трибунах В России вводят продажу билетов на футбол по паспортам.
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