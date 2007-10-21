«Манчестер Юнайтед» понес потерю перед матчем с «Динамо»
19:11, 21 октября 2007Спорт
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Минус Саа, плюс Видич
Матч с киевским «Динамо» в рамках группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» вынужден будет провести без Луи Саа, который уже пропустил субботнюю игру с «Астон Виллой» (4:1).
Сербский защитник манкунианцев Неманья Видич восстановился после травмы, полученной в игре с «Уиганом» (4:0) и полетит в Киев вместе с партнерами по команде, сообщает Спорт Сегодня
Напоминаем, матч Динамо - МЮ состоится 23 октября в Киеве на НСК "Олимпийский".
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