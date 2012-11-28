Бубка-младший остался жив и считает, что ему повезло

25-летний сын президента НОК Украины, прославленного рекордсмена и чемпиона Сергея Бубки, уже посещает бассейн и начинает ходить.

Физиотерапевта Джанлуку, с которым Бубка проводит ежедневные 6-часовые занятия, теннисист называет "своим волшебником".

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"Обстоятельства, которые привели к несчастному случаю, были очень неудачные, но мне очень повезло ... Повезло, что я остался жив и не получил серьезных повреждений. Повезло, что друзья сразу нашли меня и отвезли в хорошую больницу", - сказал Бубка.

Сергей Сергеевич также благодарит коллег и болельщиков за поддержку.