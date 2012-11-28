Президент УЕФА не верит в альтернативную Лигу чемпионов

«Разговоры о создании богатыми клубами турнира, альтернативного Лиге чемпионов, возникают постоянно. Но меня это не волнует. Не представляю, как подобный турнир сможет функционировать вне системы УЕФА.

Кто будет работать судьями? На каких стадионах они собираются играть? Такой турнир будет интересен зрителям? Я так не думаю», – приводит слова М.Платини AFP.

Как ранее сообщалось, президент УЕФА заявил, что обсуждается смена формата Лиги чемпионов и Лиги Европы, начиная уже с 2015 года. Как вариантов — удвоение числа клубов в ЛЧ - с 32-х до 64-х - и, соответственно... ликвидация бывшего Кубка кубков.

«Сейчас идут консультации, чтобы определить форму клубных европейских турниров на 2015-2018 гг., — цитирует М.Платини Eurosport. — Обсуждаются разные варианты, решение будет принято в 2014-м, а на данный момент еще ничего не определено».