Сабо: через ”Закарпатье” мы готовились к ”Манчестер Юнайтед”

После матча 13-го тура чемпионата Украины "Динамо" - "Закарпатье" (1:0) тренер киевлян Йожеф Сабо сказал: "Команду приходилось собирать "по частям". Один прилетел из Марокко, другой из Узбекистана... Остальным игрокам, оставшимся в Киеве, дали хорошие нагрузки. В целом, через "Закарпатье" мы готовились к "Манчестер Юнайтед". Выиграли, и это хорошо. Создали много моментов, но нет реализации. Это говорят все тренеры, повторяю это и я. Но мы команда "Динамо" и если есть выходы один на один, хотя бы через раз их нужно использовать. Могли случайно пропустить. Теперь смотрим на 23-е число"

На вопрос о готовности к играм Диакате и Бангуры тренер ответил: "Конечно, на 100% они еще не готовы. Но их желание меня радует. Мы специально ребят сегодня выпустили, чтобы они попробовали свои силы. А Клеберу и Бангуре дали сыграть по тайму. Хотелось посмотреть, кто из них лучше, активнее острее. Дали отдохнуть Гавранчичу, Гиоане, Гусеву. Чтобы они были свежее во вторник. Все-таки наши игроки получили хорошую нагрузку. У "Динамо" каждый третий-четвертый день игры. Пока мы к этому не привыкли"

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