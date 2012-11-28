ФФУ присматривается аж к тридцати тренерам
ФФУ рассматривает около 30 кандидатур на пост главного тренера национальной сборной Украины.
На сегодняшний день Федерация футбола Украины рассматривает около 30 кандидатур на пост главного тренера национальной сборной Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-президент ФФУ Анатолий Попов по результатам сегодняшнего заседания исполкома Федерации.
Он сказал, что в ходе заседания члены исполкома выразили обеспокоенность ситуацией, которая сложилась вокруг назначения главного тренера сборной.
«На сегодня есть порядка 30 кандидатур, расширенный список», - сказал А.Попов.
Он сообщил, что исполком принял решение поручить президенту ФФУ Анатолию Конькову и председателю тренерского совета Федерации Михаилу Фоменко обработать имеющиеся материалы тренерского совета относительно возможных кандидатур и выбрать из них несколько основных. А.Попов добавил, что по словам президента ФФУ А.Конькова, ему для этого нужно будет около 5-7 дней.
Отвечая на вопросы журналистов, А.Попов сказал, что в имеющемся списке кандидатур представлены как украинские, так и иностранные специалисты, причем их соотношение примерно поровну. Говоря о тех кандидатурах иностранных тренеров, которые обсуждались СМИ в последние дни, первый вице-президент Федерации отметил, что итальянского тренера Марчелло Липпи в списке нет, а шведский специалист Свен-Йоран Эрикссон там присутствует.