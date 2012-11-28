ФФУ присматривается аж к тридцати тренерам

На сегодняшний день Федерация футбола Украины рассматривает около 30 кандидатур на пост главного тренера национальной сборной Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-президент ФФУ Анатолий Попов по результатам сегодняшнего заседания исполкома Федерации.

Он сказал, что в ходе заседания члены исполкома выразили обеспокоенность ситуацией, которая сложилась вокруг назначения главного тренера сборной.

«На сегодня есть порядка 30 кандидатур, расширенный список», - сказал А.Попов.

Он сообщил, что исполком принял решение поручить президенту ФФУ Анатолию Конькову и председателю тренерского совета Федерации Михаилу Фоменко обработать имеющиеся материалы тренерского совета относительно возможных кандидатур и выбрать из них несколько основных. А.Попов добавил, что по словам президента ФФУ А.Конькова, ему для этого нужно будет около 5-7 дней.

Отвечая на вопросы журналистов, А.Попов сказал, что в имеющемся списке кандидатур представлены как украинские, так и иностранные специалисты, причем их соотношение примерно поровну. Говоря о тех кандидатурах иностранных тренеров, которые обсуждались СМИ в последние дни, первый вице-президент Федерации отметил, что итальянского тренера Марчелло Липпи в списке нет, а шведский специалист Свен-Йоран Эрикссон там присутствует.