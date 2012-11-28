У украинского легкоатлета спустя восемь лет могут забрать «золото» Олимпиады

Как пишет газета «Спорт-Экспресс в Украине», в допинг-пробах пяти медалистов Игр в Афинах в результате перепроверки обнаружили анаболический стероид.

Изначально фамилии спортсменов не назывались, однако было известно, что один из них представлял на Олимпиаде Украину. Вчера телекомпания ARD назвала имена подозреваемых, и среди них действительно оказался наш соотечественник – олимпийский чемпион в толкании ядра Юрий Белоног.

В пресс-службе НОК газету заверили, что никакой официальной информации по этому поводу от Всемирного антидопингового агентства (WADA) или Международного олимпийского комитета не поступало. Попытки же дозвониться самому Ю.Белоногу успехом не увенчались.

Всего в Афинах было взято 3667 допинг-проб. Перепроверке в последние недели до истечения восьмилетнего срока хранения, то есть 29 августа 2012 года, подверглись 110, и пять из них дали положительный результат.

Помимо Ю.Белонога, запрещенный препарат выявили у двух представителей Беларуси – вице-чемпиона Игр в метании молота Ивана Тихона и обладательницы бронзы дискоболки Ирины Ятченко, а также у двух бронзовых призеров в составе сборной России – тяжелоатлета Олега Перепеченова и легкоатлетки Светланы Кривелевой – коллеги Ю.Белонога по сектору для толкания ядра.

Слушания по этому делу с участием его непосредственных фигурантов должны состояться в первых числах декабря, сообщил Associated Press глава медицинской комиссии МОК Арне Люнгквист.

Ю.Белоног, которому 9 марта исполнилось 38 лет, завершил спортивную карьеру после Олимпиады в Пекине, где занял шестое место. В случае дисквалификации украинца американец Адам Нельсон получит золото, датчанин Йоахим Олсен – серебро, а испанец Мануэль Мартинез – бронзу Игр в Афинах.