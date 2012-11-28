На пост главного тренера сборной Украины появился новый претендент

После того, как у Федерации сорвались варианты с Андреем Шевченко и Харри Реднаппом, основным кандидатом на должность наставника украинской национальной команды якобы стал известный итальянский специалист Марчелло Липпи, ныне возглавляющий китайский клуб «Гуанчжоу Эвер-гранд».

Однако, кроме того, как сообщает газета «КОМАНДА» со ссылкой на неофициальные источники информации, на пост главного тренера сборной Украины также прочат шведа Свена-Йорана Эрикссона, который в настоящий момент работает в Таиланде техническим директором местного футбольного клуба «Теро Сасана», передает Dynamo.kiev.ua.