Результаты 13-го тура Чемпионата Украины по футболу

Завершились сегодняшние матчи 13-го тура Чемпионата Украины по футболу:

Кривбасс - Шахтер 1:0 (Мотуз, 81)

Нефтяник-Укрнафта - Заря 0:0

Металлург (З) - Черноморец 0:2 (Шищенко 70, Васкес 84)

Динамо - Закарпатье 1:0 (Ринкон 60)

Напомним, что вчера Металлург (Д) и Ворскла провели время на поле, на забивая голов.

Теперь у Шахтёра 34 очка, Динамо - 27, Днепра - 25, Металлиста - 23, Черноморца - 20, Таврии - 17, Кривбасса и Металлурга (Д) - по 16, Металлурга (З) - 15, Арсенала, Зари, Ворсклы - по 14, ФК Харьков и Закарпатья - по 13, Карпат - 12, Нефтяника - 6.

Завтра играют Днепр - Таврия, Карпаты - Арсенал, ФК Харьков - Металлист