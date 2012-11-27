Суд привел доказательства того, что Павличенко на самом деле убили судью Зубкова

В суде напомнили, что Павличенко были признаны виновными в убийстве судьи, но пока приговор еще не вступил в законную силу, поскольку по состоянию на 26.11.2012 года уголовное дело в отношении Павличенко С.Д. и Павличенко Д.О. находится в производстве Апелляционного суда г. Киева.

Как говорится в сообщении суда, в ходе рассмотрения дела было установлено, что вина Павличенко С.Д. и Павличенко Д.О. в совершении инкриминируемых им преступлений в полной мере доказана собранными и исследованными судом доказательствами, в частности:

- Данными протокола осмотра места происшествия и заключения эксперта, согласно которым на кроссовках, изъятых во время осмотра места происшествия, которые использовали преступники, обнаружено присутствие генетических признаков крови Павличенко Д.О. и Павличенко С.Д.;

- Данными протокола осмотра места происшествия и заключения эксперта, согласно которым клетки с ядрами, обнаруженные на медицинской маске и вязаной шапке, которые были изъяты в ходе осмотра места происшествия, которую принесли с собой преступники, принадлежат Павличенко Д.А.;

- Данными протокола осмотра места происшествия и 2-х выводов экспертов, согласно которым на подлокотниках и каркасе инвалидной коляске, который привез Павличенко Д.О. к месту совершения преступления, выявлено 4 следа пальцев рук, обнаруженных и изъятых в день совершения преступления, оставленных Павличенко Д.А.;

- Данными протокола осмотра места происшествия и заключения эксперта, согласно которым на картонной коробке, удаленной в ходе осмотра места происшествия, которая была помещена в инвалидное кресло, обнаружен след пальца руки, оставленный Павличенко Д.А.;

- Данными протокола осмотра места происшествия и заключения эксперта, согласно которым повреждения, обнаруженные на штанине спортивных штанин, которые были изъяты во время осмотра места происшествия и принадлежат Павличенко С.Д., и повреждения, обнаруженные на теле Павличенко С.Д., совпадают по своей локализации, а характер их совершения, указанный Павличенко С.Д. во время судебного следствия, также подтвержден экспертом, кроме того, на спортивных штанах, изъятых во время осмотра места происшествия, обнаружены следы крови Павличенко С.Д.;

- Согласно протоколам осмотра места происшествия и заключения эксперта, изъятые 1 пуля с места совершения преступления, 2 пули из трупа Зубкова С.М., 10 пуль из автомобиля надлежащего Павличенко Д.О., одинаковы между собой по качественному элементным составом;

Кроме того, «во время досудебного следствия Павличенко С.Д. с участием защитника давал показания, согласно которым он в полной мере признавал свою вину и вину своего отца Павличенко Д.О. в совершении убийства судьи Зубкова С.А., рассказывал подробно о всех обстоятельствах подготовки и совершения данного преступления, при проведении воспроизведения обстановки и обстоятельств события с его участием на месте в присутствии защитника, понятых и эксперта показывал и указывал, каким образом происходили события 21.03 .2011 года при участии его и отца. Павличенко С.Д. в суде также показал о том, что следователь при предоставлении и подписании протоколов с признательные показаниям давление на него не оказывал».

Вскоре УНИАН будет иметь в распоряжении полный текст решения суда.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 25 ноября в Киеве проходила акция протеста в поддержку Дмитрия и Сергея Павличенко, осужденных за убийство судьи Шевченковского райсуда Сергея Зубкова. В киевском парке собралось около 3000 человек, которые называют приговор Павличенко несправедливым. Акцию организовали фанаты киевского "Динамо".

2 октября 2012 года 47-летний киевлянин Дмитрий Павличенко и его 19-летний сын Сергей были осуждены за убийство судьи Шевченковского райсуда Киева Сергея Зубкова к пожизненному заключению и 13 годам тюрьмы соответственно.