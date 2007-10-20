Чемпионат Украины по настольному теннису пройдет в здании артиллерийской бригады

14:22, 20 октября 2007
Спорт
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Об этом сообщила Житомирская ОГА

В Житомирской области 24 октября состоится Чемпионат Украины по настольному теннису.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской областной государственной администрации.

Чемпионат торжественно откроется в городе Бердичев, где и будет проходить в помещении 26-й артиллерийской бригады (улица Красная гора).

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