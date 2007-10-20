Чемпионат Украины по настольному теннису пройдет в здании артиллерийской бригады
14:22, 20 октября 2007Спорт
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Об этом сообщила Житомирская ОГА
В Житомирской области 24 октября состоится Чемпионат Украины по настольному теннису.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской областной государственной администрации.
Чемпионат торжественно откроется в городе Бердичев, где и будет проходить в помещении 26-й артиллерийской бригады (улица Красная гора).
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