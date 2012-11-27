Ради чемпионата мира в Киеве построят гребной канал

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В связи с этим в столицу Украины прибыли представители Международной федерации гребного спорта FISA. Они изучат возможности проведения в городе международных соревнований, в том числе чемпионатов мира и Европы в 2015-2016 годах. Это станет возможным благодаря строительству в Матвеевском заливе Днепра современного европейского гребного канала на базе Киевского водного стадиона, отметили в КГГА.

Кроме Киева, на проведение чемпионата претендуют также Токио, Стамбул и Мадрид. Соревнования будут проходить в течение восьми дней и соберут лучших гребцов мира, а также несколько тысяч иностранных болельщиков.

Представители FISA высоко оценили потенциал Киева и согласились помогать в строительстве канала, зрительских трибун, эллингов для хранения лодок, судейско-административного корпуса, стартовой зоны, тренажерных залов и велодорожек.

«Мы стремимся, чтобы место, где бы проводились соревнования и тренировки, располагалось как можно ближе к центру города. Ведь тогда максимальное количество болельщиков сможет приобщиться к мероприятиям. Именно такие условия может обеспечить Киев, и нам чрезвычайно интересно сотрудничать с вашим городом. Тем более, что украинская федерация всегда была очень весомым членом нашей международной семьи, учитывая достижения и профессиональный уровень ваших спортсменов», – отметил генеральный секретарь Международной федерации гребного спорта Мет Смит.

В свою очередь председатель КГГА Александр Попов во время встречи с представителями FISA подчеркнул, что Киев стремится создать такую инфраструктуру, которая бы позволила проводить международные соревнования.

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«Евро-2012 доказало, что столица Украины готова принимать соревнования самого высокого уровня. Сейчас мы готовимся к проведению чемпионата мира по художественной гимнастике в 2014 году, Евробаскету-2015 и будем гордиться, если завоюем право на проведение чемпионата мира по академической гребле», – сказал он.

В КГГА также напомнили, что виды спортивной гребли в Киеве активно развиваются с 1950-х годов. 32 столичных гребца в разное время становились призерами Олимпийских игр, 6 из которых поднимались на самую высокую ступень пьедестала. В этом году на Оболони (залив Наталка) с участием и под патронатом председателя КГГА была открыта первая очередь Киевского водного стадиона, которая отвечает самым современным европейским требованиям.