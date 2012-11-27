Газпром организует для "Зенита" чемпионат СНГ

Об этом он сказал в интервью официальному сайту ФК “Зенит”, спонсором которого является “Газпром”.

“Очень-очень многие считают, что мы могли бы разыгрывать чемпионат СНГ по футболу, и я также являюсь убежденным сторонником этой идеи. Если настанет час создавать новый чемпионат, то мы будем действовать и делать обдуманные шаги только согласованно с людьми, которые поддерживают цель - создать чемпионат по футболу стран Содружества”, - сказал А.Миллер.

“Такой разговор на днях состоялся, так что ответ положительный - может быть, и будем играть в другом чемпионате», - добавил он, отвечая на вопрос, может ли «Зенит» сняться с чемпионата России.

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22 ноября Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза присудил “Зениту” техническое поражение в матче с московским “Динамо” после того, как с трибун болельщиков питерской команды вылетела петарда и попала прямо во вратаря москвичей Антона Шунина, повредив ему роговицу. До вынесения этого решение представители петербургского ФК неоднократно заявляли, что излишне строгие дисциплинарные меры вынудят команду покинуть чемпионат России.