Спортсмены Вооруженных Сил Украины получили 17 медалей в Индии

Спортсмены Вооруженных Сил Украины на четвертых Всемирных военных играх в индийском городе Хайдарабад уже завоевали 17 медалей: 4 золотых, 4 серебряных и 9 бронзовых.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службе Министерства обороны Украины, награды завоеваны в личных и командных зачетах по плаванию, легкой атлетике, греко-римской борьбе и пулевой стрельбе.

В частности, сегодня спортсмены Вооруженных Сил Украины завоевали еще три золотые медали. Сергей БРЕУС победил на 50-метровке баттерфляем, Виктория ПАЛАМАРЬ - в прыжках в высоту, Евгения СНИГУР на 100-метровке с барьерами.

*** Всемирные спортивные игры среди военнослужащих проходят раз в четыре года под эгидой Международного Совета военного спорта, в который входят 129 стран. Он был создан в 1947 году. Ежегодно он проводит чемпионаты мира среди военнослужащих по 24 видам спорта.

В нынешних играх принимают участие спортсмены вооруженных сил из 101 страны и еще 5 наблюдателей из других стран. Среди 3 тыс. 227 спортсменов, из них 734 – женщины, разыгрывается 1078 медалей.

В нынешнюю программу игр вошли 14 видов спорта. Соревнования по военному пятиборью, легкой атлетике, плаванию, прыжкам в воду, пулевой стрельбе, дзюдо, боксу, прыжкам с парашюта, гандболу, волейболу и футболу проходят в Хайдерабаде, а по парусному спорту и триатлону – в Мумбае.